Saarpricom-Geschäftsführer Alexander Petto stellt in Merchweiler bereits selbst Dinge wie Schutzmasken und -visiere im 3D-Verfahren her. Foto: Oliver Dietze

Neunkirchen Ein Saarländer sucht Druckerbesitzer, um gemeinsam Atemmasken und andere knappe Güter zu fertigen.

Als Folge der Corona-Pandemie drohen in saarländischen Krankenhäusern und Arztpraxen Materialengpässe. Besonders Atemschutzmasken werden vielerorts knapp. Um dem entgegenzuwirken, geht ein Unternehmer aus dem Saarland jetzt einen ungewöhnlichen Weg. Alexander Petto, Inhaber des 3D-Druckanbieters Saarpricom mit Sitz in Merchweiler, ruft Besitzer von 3D-Druckern auf, sich zusammenzuschließen und dringend nötigen Bedarf in Eigenregie anzufertigen. „In Italien, Frankreich und Spanien haben sich bereits solche sogenannten Maker-Bewegungen zusammengeschlossen. Nur ist das in diesen Ländern meiner Meinung nach zu spät passiert“, berichtet Petto.

Im Saarland gebe es „unheimlich viele Leute, die 3D-Drucker zu Hause haben“, sagt der gebürtige Saarbrücker. „Wenn man die in Datenbanken zusammenführen würde, könnte man sehr viel machen.“ Er habe nun damit begonnen, eine solche Datenbank anzulegen. Bereits am ersten Tag der Aktion hätten sich 35 Saarländer bei ihm gemeldet. „Da manche auch mehrere Geräte besitzen, sollten wir jetzt schon rund 50 Drucker zur Verfügung haben.“ Laut Petto werden von den Teilnehmern lediglich Kontaktname, Mailadresse, Menge der Drucker und die Bauraumgröße gespeichert. „Sobald die Krise vorüber ist, wird die Datenbank wieder gelöscht. Wir nutzen sie nicht für Werbung oder Ähnliches.“

Die saarländische Krankenhausgesellschaft (SKG) zeigt sich grundsätzlich von der Idee angetan. „Natürlich ist im Moment alles gut, was uns weiterhilft“, sagt SKG-Geschäftsführer Dr. Thomas Jakobs. Besonders bei den Schutzmasken herrsche vielerorts „ein Mangel, den wir uns so vorher nicht vorstellen konnten“. Etablierte Lieferketten seien zum Teil zusammengebrochen, die Preise mitunter massiv gestiegen, berichtet Jakobs. „Wir sind generell sehr dankbar, wie viele Menschen im Saarland helfen wollen und wie viele dabei kreativ tätig werden.“

Wer einen 3D-Drucker sein Eigen nennt und sich an der Aktion beteiligen will, erreicht Saarpricom unter der Telefonnummer (0 68 25) 9 87 91 50, per Nachricht auf der Facebook-Seite des Unternehmens oder per E-Mail an info@saarpri.com.