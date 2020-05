Prüfungen von IHK und HWK finden statt : Wie es für Saar-Berufsschüler weitergeht

Saarländische Maler und Lackierer konnten ihre Gesellenprüfungen bereits in der vergangenen Woche ablegen. Laut HWK sollen heute die Meisterprüfungen für Installateure und Heizungsbauer folgen. In den Gebäuden der Handwerkskammer herrscht dabei allerdings Maskenpflicht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Während der Unterricht für viele weiter digital stattfindet, werden Abschlussjahrgänge ab heute wieder vor Ort unterrichtet.

Da dabei strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden müssen, bringt die Öffnung für die Bildungseinrichtungen viel Aufwand mit sich. „Die Gruppen werden in zwei, statt wie bisher in einem Raum unterrichtet“, sagt etwa Doris Oberleuck, Handlungsbevollmächtigte im Berufsförderungswerk Saarland (BFW). Die Vorträge der Dozenten würden per Kamera in den zweiten Raum übertragen.