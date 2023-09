Kommunaler Finanzreport 2023 Schlechte Aussichten für Finanzlage in saarländischen Kommunen

Zum vierten Mal in Folge schließen die Saar-Kommunen nach dem Bericht mit einem Defizit ab: In Summe steht ein Minus von 178 Millionen in der Bilanz. Die sei je Einwohner das höchste im Ländervergleich, schrieben die Experten. In den vergangenen zehn Jahren fielen nur zwei Jahre leicht positiv aus. Selbst in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen gebe es in dieser Periode hohe Überschüsse.