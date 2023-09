Neue Produktionshalle Berliner Luft Technik: Zeichen am Standort Bexbach stehen „absolut auf Wachstum“

Berliner Luft ist nicht nur der Titel eines Operetten-Lieds oder der Name eines Pfefferminzlikörs. Es ist auch der Firmenname eines Klima- und Lüftungsspezialisten, der in Bexbach ein Kompetenzzentrum für Klimatechnik betreibt. Die Ursprünge des Unternehmens liegen in Berlin, wo auch heute der Firmensitz der Berliner Luft Technik GmbH ist. Am Freitag, 15. September, feierte das Familienunternehmen 20-jähriges Bestehen an seinem einzigen Standort im Saarland.