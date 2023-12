Karstadt und Kaufhof Medienbericht: Bekannter Modehändler will Galeria-Häuser übernehmen

In vielen Städten in Deutschland herrscht Ungewissheit: Was passiert mit den Karstadt- und Kaufhof-Immobilien? Jetzt soll ein weiterer Investor Interesse an den Standorten haben.

27.12.2023 , 08:21 Uhr

Foto: dpa/Thomas Banneyer

Der Modehändler Peek & Cloppenburg soll laut „Bild“ Interesse an der Übernahme von mehreren Galeria-Standorten haben. 90 Warenhäuser von Karstadt und Kaufhof seien demnach im Gespräch.