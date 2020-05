Keine Beratungen auf Polnisch möglich : Saarländische Beratungsstelle für Wanderarbeit fordert Verstärkung

Saarbrücken Um den Missständen im Saarland bei der häuslichen Pflege besser Herr zu werden, „muss die Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte um eine dritte, Polnisch sprechende Betreuerin erweitert werden“.

Insgesamt haben die beiden Betreuerinnen in den vergangenen zwei Jahren mehr als 730 Beratungsgespräche geführt – oft mit mehreren Terminen. Knapp 460 Beratungen seien in Rumänisch und mehr als 200 in Bulgarisch geführt worden, 22 in Ungarisch und der Rest in Serbokroatisch beziehungsweise Englisch und Deutsch.