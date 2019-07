Sanierung der Gießerei : Stellenabbau bei den Gusswerken Saarbrücken

Saarbrücken Schon bei der Übernahme von der Prevent-Gruppe vor einem halben Jahr hatten die neuen Eigentümer der Gusswerke Saarbrücken – früher Halberg Guss – einen Stellenabbau angekündigt. Jetzt gibt es erste konkrete Zahlen.

Etwa 200 der insgesamt rund 1200 Arbeitsplätze sollen wegfallen, so die Gewerkschaft IG Metall am Wochenende. Darüber verständigten sich demnach die Unternehmensführung und der Betriebsrat.

Der Arbeitsplatzabbau soll über ein Freiwilligenprogramm und daher sozialverträglich ablaufen. Das Unternehmen wolle einem Teil der Belegschaft Details dazu am Dienstag vorstellen. Wer sich an dem Programm beteiligt, soll eine Abfindung erhalten. Angesprochen würden zum einen Grenzgänger aus Frankreich, die rentennah sind, erläutert Thorsten Dellmann, der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken. Daneben könnten Beschäftigte mit Wohnort Deutschland in eine Transfergesellschaft wechseln und dabei auch eine Abfindung erhalten. Offen ist, was geschieht, wenn weniger als 200 Beschäftigte das Angebot annehmen. Dann stehen vermutlich betriebsbedingte Kündigungen an.