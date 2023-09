„Wir finden uns damit ab und halten uns an die Gesetze“ Telekom-Manager Abholhassan moniert: Bauvorschriften bremsen Glasfaserausbau im Saarland

Markenanzug, weißes Hemd, edles Schuhwerk – so stellt man sich wohl einen Geschäftsführer des größten deutschen Telekommunikationsunternehmens vor. Doch Ferri Abolhassan kommt gut gelaunt im schwarzen T-Shirt mit Telekom-Werbeslogan in den Konferenzraum der Saarbrücker Zeitung. Mit dem großen magenta-farbenen „T“ auf der grauen Jacke könnte er auch einfach Verkäufer sein. Viele Mitarbeiter trügen das markante Purpur, das Teil der Marke „Telekom“ ist – vom Turnschuh bis zur Anstecknadel am Sakko. „Wir tragen unsere Magenta-Klamotten mit Stolz“, scherzt Abolhassan. Bevor er sich setzt, schießt er noch ein paar Schnappschüsse von der Redaktionsdeko mit seinem Smartphone.