Treffen in Weiskirchen : Bauern-Protest zur Agrarministerkonferenz

Rund 300 Landwirte demonstrierten am Donnerstag am Rande der Agrarminister-Konferenz in Weiskirchen. Foto: Ruppenthal

Weiskirchen Rund 300 Landwirte aus ganz Deutschland, die meisten aus dem Saarland, haben am Donnerstag am Rande der Agrarministerkonferenz in Weiskirchen für eine effektivere Landwirtschaft und gegen Einschränkungen durch die Politik demonstriert.

Sie kritisierten zunehmende Bürokratie und steigenden Preisdruck, warben für mehr Wertschätzung und Gerechtigkeit im Handel. Sie fühlten sich zunehmend als Sündenböcke, hieß es. „Man kann die Landwirtschaft nicht über einen Kamm scheren,“ betonte Peter Hoffmann, Präsident des Bauernverbandes Saar, was sowohl für die Ausweisung von Nitratgebieten als auch für Tierhaltung und Ackerbau gelte. „Wir demonstrieren hier nicht gegen die Agrarministerkonferenz, sondern für die Landwirtschaft,“ sagte Hoffmann. Nötig seien spezifische und regionale Vorschriften statt pauschaler aus Brüssel und Berlin.