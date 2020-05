Stromversorgung für 65 000 Haushalte : Startschuss für neues Gaskraftwerk in Saarbrücken

Startschuss für neues Gaskraftwerk in Saarbrücken

Das neue Gebäude soll neben dem bestehenden Heizkraftwerk an der Ostspange entstehen. (Archivfoto) Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Betreiber Energie Saar-Lor-Lux hat an der Saarbrücker Römerbrücke (nahe der Ostspange) mit dem Bau eines neuen Gasmotoren-Kraftwerks begonnen. Der Neubau soll 80 Millionen Euro kosten und das bestehende Heizkraftwerk ergänzen.

Laut Energie Saar-Lor-Lux liegen mittlerweile alle benötigten Genehmigungen vor. „Im ersten Schritt werden nun 540 Betonpfähle rund zwölf Meter in die Erde getrieben, um das Fundament des neuen Gebäudes sicher im Untergrund nahe der Saar zu verankern“, so der Betreiber. Bis Mitte Juni solle dann die Bodenplatte gegossen, der Bau bis Jahresende abgeschlossen sein. „Das Kraftwerk wird dann bis Frühjahr 2022 schrittweise in Betrieb genommen“, erklärt ein Sprecher.