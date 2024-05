Karrieretag im Victor’s in Perl-Nennig Bar-Chef gibt Einblicke hinter die Theke – und verrät ein beliebtes Cocktail-Rezept

Wer sich im Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg ausbilden lässt, wird früher oder später auch hinter dem Tresen der Caesar’s Bar stehen oder Getränke an der Bar in der Lobby ausschenken. An einem Mitarbeiter kommen die Lehrlinge dann nicht vorbei. Bar-Chef Gioacchino Soltau arbeitet bereits seit neun Jahren auf Schloss Berg. Seine Devise bei der Ausbildung des Hotelnachwuchses lautet: Selbst machen ist besser als nur zusehen.