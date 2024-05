Karrieretag im Victor’s in Perl-Nennig Bar-Chef gib Einblicke hinter die Theke und verrät beliebtes Cocktail-Rezept

Perl-Nennig · Zur Ausbildung auf Schloss Berg gehört auch der Service an der Bar. Was diese Arbeit so besonders macht, verrät der Bar-Chef des Luxushotels.

13.05.2024 , 08:00 Uhr

Bar-Chef Gioacchino Soltau präsentiert einen alkoholfreien Cocktail namens "Florida", der bei den Gästen besonders beliebt ist. Foto: Lea Kasseckert