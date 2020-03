Saarbrücken Die größte Volksbank im Saarland, die Bank 1 Saar, will ihren Wachstumskurs fortsetzen. Der Zusammenschluss mit der Volksbank St. Wendeler Land soll nicht die letzte Fusion gewesen sein.

Nach der Fusion ist für die Bank 1 Saar vor der Fusion. Daran lässt Carlo Segeth, Vorstandschef der größten Volksbank im Saarland, keinen Zweifel. Das vergangene Jahr stand für die Bank im Zeichen des Zusammenschlusses mit der Volksbank St. Wendeler Land. 800 Millionen Euro Bilanzsumme, also Gesamtvermögen beziehungsweise Gesamtkapital, sind dadurch dazugekommen. Die Bank 1 Saar ist jetzt ein Vier-Milliarden-Institut, wie Segeth am Freitag bei der Präsentation der des ersten Jahresabschlusses der fusionierten Bank sagte. Genau sind es demnach 4,066 Milliarden Euro.

Nach seiner Auffassung wird die Welle der Bankenzusammenschlüsse weitergehen. Das liege an dem Druck in der Branche, der unter anderem durch Niedrigzinsen und steigende Anforderungen der Bankenregulierung entstehe. Die Bank 1 Saar sieht sich in einer Position der Stärke und will auch in Zukunft durch Zusammenschlüsse wachsen. „Wir sind weiterhin offen für Fusionen – sehr offen“, sagt Segeth. Umsetzen möchte er das gerne nach dem Modell des Zusammengehens mit der St. Wendeler Volksbank – ohne betriebsbedingte Kündigungen und mit Erhalt des Namens der hinzukommenden Bank als bewährte Marke. Ein konkretes neues Fusionsprojekt habe die Bank 1 Saar aber noch nicht. Fünf Volksbanken gibt es noch im Saarland. Das bedeute unter anderem fünf Mal Risiko-Controlling, Marketing, Bilanzierung. Durch Zusammenschlüsse ließen sich Synergien heben, sagt Segeth. „Da ist noch was zu holen.“