Umweltfreundlicher Nahverkehr In Bamberg fahren Busse mit Pflanzenöl – ein Vorbild fürs Saarland?

Das saarländische Energieministerium schlägt in die selbe Kerbe. „HVO100 ist ein sauberer und hochwertiger Öko-Treibstoff“, so eine Sprecherin. Er sei als einziger synthetisch hergestellter Kraftstoff „bislang in großen Mengen verfügbar und kann problemlos als klimafreundliche Alternative zu fossilem Diesel in Pkw, Lkw, Bussen, Schiffen, Zügen und Baumaschinen eingesetzt werden.“ Neben spürbar geringeren CO 2 -Emissionen „reduziert der Einsatz von HVO100 auch deutlich den Ausstoß von Feinstaub und Stickoxiden“, merkt die Sprecherin an. Elektromobilität allein „reicht nicht, um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. Es gilt, vor allem die Bestandsflotte aus Fahrzeugen mit fossil betriebenen Verbrennungsmotoren klimafreundlicher zu machen.“