Schnellere Verbindung : Bahn plant neue ICE-Trasse Frankfurt-Mannheim

Frankfurt/Saarbrücken Die Deutsche Bahn hat am Freitag Pläne für eine schnellere Verbindung zwischen Frankfurt und Mannheim vorgestellt. Die neue Trasse könnte auch für das Saarland Vorteile bringen.

Die Deutsche Bahn plant den Bau einer neuen ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim über Darmstadt. Sie soll weitgehend parallel zu den Autobahnen 5 und 67 verlaufen. Dies gab die Deutsche Bahn am Freitagabend bekannt. Die Züge sollen mit bis zu Tempo 300 unterwegs sein können. Zudem verkürze sich die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Mannheim um etwa neun Minuten. Zwischen dem südhessischen Lorsch und Mannheim sollen die Züge künftig auf dem Großteil der Strecke durch Tunnel fahren. Diese Variante schütze Anwohner am besten vor Lärm und binde Darmstadt vollständig an das Personenverkehrsnetz an.