DB deutschlandweit so unpünktlich wie noch nie : Gegen bundesweiten Trend: Bahnen im Saarland meist pünktlich unterwegs

Die Bahnbilanz bei der Pünktlichkeit ist so schlecht wie nie. Auch im Weihnachtsreiseverkehr kann es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Saarbrücken Zuletzt gab es viel Chaos bei der Bahn. Das wirkt sich auch auf die Pünktlichkeit aus - die Quote ist laut Bundesregierung so schlecht wie nie. Im Saarland sind die Züge zwar pünktlicher. Wer bundesweit unterwegs ist, braucht dennoch starke Nerven.

Von Hagen Strauß und Sabine Schorr

Die gute Nachricht vorweg: Der Zugverkehr ist im Saarland weniger von Verspätungen und Zugausfällen betroffen als in anderen Regionen Deutschlands. Dies hängt mit der Struktur des Schienennetzes zusammen. Aufgrund der Randlage sind die Schienenwege im Saarland weniger stark durch Fernverkehr oder internationalen Güterverkehr belastet. Das nützt einem Fernreisenden aus dem Saarland im Zweifel allerdings wenig. Denn der Blick auf den bundesweiten Reiseverkehr zeigt ein düsteres Bild. Es zeichnet sich bereits ab: Die Bahnbilanz bei der Pünktlichkeit ist in diesem Jahr so schlecht wie nie ausgefallen.

Pünktlichkeitsentwicklung ist „nicht zufriedenstellend“

„Die aktuelle Pünktlichkeitsentwicklung ist nach Auffassung der Bundesregierung nicht zufriedenstellend“, heißt es in der Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion, die unserer Zeitung vorliegt. Seit 2020 ist demnach die Pünktlichkeit in den einzelnen Landesteilen in den Vergleichsmonaten und im Jahresdurchschnitt drastisch gesunken.

De facto rollen zum Teil nur noch zwischen 50 und 60 Prozent der Fernverkehrszüge wie angekündigt in die Bahnhöfe ein – im September etwa waren laut Regierung im Westen des Landes nur 55 Prozent der ICEs und ICs pünktlich, im Süden und Norden 63 Prozent, im Osten knapp 68 Prozent und in der Mitte des Landes 58 Prozent.

Foto: Dieter Durrang / MBF 23 Bilder Das sind die zehn ältesten Bahnhöfe im Saarland – Bildergalerie mit Archivfotos

Pünktlichkeitsquote lag im Saarland 2021 bei 93,5%

Im Saarland lag die Pünktlichkeitsquote im Jahr 2021 nach Angaben des saarländischen Mobilitätsministeriums über alle Verkehrsverträge hinweg (DB Regio und vlexx GmbH) bei 93,5%. Die Zuverlässigkeitsquote, die alle nicht vorhersehbaren Fahrtausfälle bewertet, betrug 2021 97,8%. „Wir erwarten, dass die Pünktlichkeit im Jahr 2022 leicht unter dem Niveau von 2021 liegen wird, bei der Zuverlässigkeit wird mit einem ähnlich guten Ergebnis wie im vergangenen Jahr gerechnet“, so Ministeriumssprecher Matthias Weber.

Die aktuell bereits vorliegenden Zahlen aus dem 3. Quartal dieses Jahres zeigt bereits im Vergleich zu den Vormonaten eine Verschlechterung: Nur noch 87,2% der Züge im Saarland waren pünktlich. Ein Zug gilt ab einer Verspätung von mehr als 4:59 Minuten als unpünktlich. Aktuell bereitet der Zweckverband Personennahverkehr Saarland im Auftrag des Mobilitätsministeriums die genauen Qualitätsdaten im regionalen Schienenverkehr auf, um sie ab dem kommenden Jahr auch via Internet der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Hoch belastete Eisenbahnknoten in Hamburg, Köln, Mannheim

Für 2023 hat sich Bahnchef Richard Lutz eine deutliche Erhöhung der Pünktlichkeitsquote vorgenommen. Das eigentliche Ziel des Unternehmens seien 80 Prozent, so Lutz. Probleme gibt es vor allem in den „hoch belasteten Eisenbahnknoten“ Hamburg, Köln und Mannheim oder auf den Strecken durchs Ruhrgebiet. Beginnen mit der notwendigen Korridorsanierung will die Bahn 2024.

Zusätzliche Züge an Weihnachten und Silvester

Um die Probleme zu lindern, hat der Konzern in diesem Jahr schon mehr neue Mitarbeiter eingestellt als geplant. Statt 21.000 sollen es am Jahresende 26.000 neue Beschäftigte sein. Mit 80 zusätzlichen Zügen an Weihnachten und Silvester will man zudem auf den stark nachgefragten Verbindungen etwa zwischen Berlin und Stuttgart/München oder zwischen Köln, Düsseldorf und Berlin das Angebot erhöhen.

Der verkehrspolitische Sprecher der Union, Thomas Bareiß (CDU), betonte in Berlin, die dramatische Verschlechterung bei der Pünktlichkeit im Vergleich zu den letzten Jahren sei nicht mehr nachvollziehbar. „Die Pünktlichkeitsquoten der Bahn haben ein historisches Tief erreicht“, so Bareiß zu unserer Redaktion. Das Unternehmen verliere „von Tag zu Tag Vertrauen“. Ändere sich nicht bald etwas, „werden die hohen Belastungen im Schienenverkehr auch schwerwiegende Folgen für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben“.