Autozulieferer in der Krise : ZF will in Deutschland bis zu 7500 Stellen abbauen

ZF-Chef Wolf-Henning Scheider hat einen drastischen Personalabbau angekündigt Foto: dpa/Felix Kästle

Friedrichshafen/Saarbrücken Die Coronakrise trifft nun die Mitarbeiter von ZF mit voller Wucht. Tausende sollen den Autozulieferer verlassen. Die große Frage im Saarland ist, wie stark der Standort Saarbrücken betroffen sein wird.

Der Autozulieferer ZF zieht aus der Coronakrise harte Konsequenzen und will Tausende Stellen abbauen. „Aus heutiger Sicht müssen wir bis 2025 weltweit unsere Kapazitäten anpassen und 12 000 bis 15 000 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland“, schreiben der Vorstandsvorsitzende Wolf-Henning Scheider und Personalchefin Sabine Jaskula in einem Brief an die Beschäftigten. Die Mitteilung, die der SZ vorliegt, ging am Mittwochnachmittag an die Belegschaften heraus. Weltweit hat ZF rund 148 000 Mitarbeiter, davon in Deutschland knapp 51 000. Wenn ZF die Pläne umsetzt, verlieren in Deutschland zwischen zwölf und 15 Prozent der Belegschaft ihren Arbeitsplatz.

Zu weiteren Details äußerte sich der Konzern nicht. Auch dazu, wie sich die Entscheidung auf den Standort Saarbrücken auswirken wird, wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Im Saarland fertigt ZF Achtgang-Automatik-Getriebe. Rund 9000 Beschäftigte hat der Konzern. „Im Vordergrund steht für uns, jeden Arbeitsplatz in Saarbrücken zu sichern“, sagte der Saarbrücker Betriebsratschef Mario Kläs. Bis Ende 2022 gilt noch eine Standortvereinbarung, wonach betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. „Wir werden alles daransetzen, dass ZF die Vereinbarung einhält“, sagte Kläs. Bisher hatte das Unternehmen in Deutschland auch stark auf Kurzarbeit gesetzt, um möglichst viele Mitarbeiter an Bord zu halten.

Die Konzernführung begründet die Pläne für den Personalabbau mit den Umsatzeinbrüchen in Folge der Coronakrise. „Als Folge des Nachfragestopps auf Kundenseite wird unser Unternehmen 2020 hohe finanzielle Verluste machen“, heißt es in der Mitteilung an die Mitarbeiter. „Diese Verluste bedrohen unsere finanzielle Unabhängigkeit“, heißt es weiter. ZF hatte in den vergangenen Jahren Milliarden in den Kauf von TRW und Wabco investiert und dafür hohe Kredite aufgenommen.