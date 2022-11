Transformation : Wie geht es mit Automobilzulieferer ZF in Saarbrücken weiter?

Wie geht es mit Automobilzulieferer ZF in Saarbrücken weiter?

Wie geht es mit die Autozulieferer in Saarbrücken weiter? (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Felix Kästle

Saarbrücken Auch von Warnstreik wegen der ins Stocken geratenen Tarifverhandlungen ist ZF im Saarland betroffen. Beschäftigte legten zuletzt am Freitag die Arbeit früher als üblich nieder. Heute will das Werk über die Zukunft des Standorts informieren – und hat dabei hohen Besuch.

Das Thema wirtschaftliche Transformation – also der Umbau der Industrie in zukunftsweisende Produktionsweisen – beschäftigt viele Unternehmen im Saarland. Insbesondere die Stahl- und Automobilindustrie ist davon betroffen, was zudem den umwelt- und klimapolitischen Ansatz betrifft.