Transformation : Automobilzulieferer ZF: Details zum Zukunftspaket im Saarland – So reagiert Saarbrückens Oberbürgermeister

Wie geht es mit die Autozulieferer in Saarbrücken weiter? (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Felix Kästle

Update Saarbrücken Seit heute steht fest, was aus ZF im Saarland wird. Ab 8.30 Uhr informierte der Betriebsrat die Belegschaft über die Zukunft des Standorts. Mittlerweile sind die Pläne während einer Pressekonferenz bekannt gegeben worden. Und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) reagierte darauf.

Das Thema wirtschaftliche Transformation – also der Umbau der Industrie in zukunftsweisende Produktionsweisen – beschäftigt viele Unternehmen im Saarland. Insbesondere die Stahl- und Automobilindustrie ist davon betroffen, was zudem den umwelt- und klimapolitischen Ansatz betrifft.

Diese wesentlichen Veränderungen treibt die Landesregierung voran und sagte ihre Unterstützung zu, um Arbeitsplätze zu erhalten. Tausende Jobs sind gerade in der Stahl- sowie Automobilbranche davon abhängig, inklusive der Zulieferer.

Das erwartet die Mitarbeiter am ZF-Standort Saarbrücken

Wie auch ZF (Zahnradfrabrik Friedrichshafen). Doch wie geht es mit dem Standort in Saarbrücken weiter? Darüber informierte der Betriebsrat die Belegschaft seit dem frühen Montagmorgen, 7. November. In Einzelgruppen wurden die Mitarbeiter über Details in Kenntnis gesetzt, wie es aus Gewerkschaftskreisen hieß.

Diese Unterrichtung hatte die Industrie-Gewerkschaft (IG) Metall bereits seit geraumer Zeit gefordert. Zu diesem Termin waren auch Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und ihr Wirtschaftsminister Jürgen Barke (beide SPD) erschienen. Sie gaben am späten Vormittag eine Pressekonferenz. Sie verkündeten Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe aus dem drei Milliarden Euro schweren Transformationsfonds der Regierung.

So sieht das Maßnahmen-Paket für ZF aus

Auch das Unternehmen selbst investiere in dreistelliger Millionenhöhe, um künftig Teile für Elektroautos zu bauen, wie der Konzern ankündigt. Die Maßnahmen stellten Unternehmen und Landesregierung in drei wesentlichen Punkten zusammen:

hohe Investitionen des Konzerns

Beiträge der Belegschaft in einen Zukunftsfonds

Unterstützung seitens der Saar-Regierung durch Fördergeld

Bereits im Juni sei es nach Gewerkschaftsangaben darum gegangen, dass die Unternehmensspitze sagt, welche Produkte künftig in Saarbrücken vom Band laufen. Bisher ist ZF ausschließlich auf Getriebe spezialisiert. Die Elektro-Mobilität gewinnt indes zunehmend an Einfluss.

Um die Entwicklung neuer Produkte voranzutreiben, die dann im Saarland produziert werden, verzichtet die Belegschaft auf einen Teil des Lohns. Damit wird ein entsprechender Zukunftsfonds aufgelegt.

Das sagt Oberbürgermeister Uwe Conradt zum ZF-Erhalt

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) ließ über die städtische Pressestelle wissen: „Der Globalplayer ZF setzt weiterhin auf Saarbrücken und schreibt dem Standort eine zentrale Zukunftsaufgabe im Konzern zu.“ Die Entscheidung von ZF sei „sehr erfreulich für den Wirtschaftsstandort Saarbrücken“ und die gesamte deutsch-französische Grenzregion.

Hiesige Industrieinvestitionen lohnten sich, weil es hier „hervorragend ausgebildete und leistungsbereite Mitarbeiter“ gebe. Hinzukomme eine „industrienahe und exzellente Forschungslandschaft in zentraler Lage“.

Die Entscheidung zeichne ZF „als modernes und verantwortungsvoll agierendes Unternehmen“ aus, lobt Conradt. Die Errichtung des Ausbildungszentrums in Saarbrücken sei bereits ein klares Bekenntnis für den Standort gewesen, ebenso das Technologiezentrum für Künstliche Intelligenz und Cybersecurity. Hier setze ZF auf einen Verbund aus eigenen Experten, Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Spezialisten aus IT-Unternehmenspartnerschaften.

Das Unternehmen beweise, dass mit eigenen Kollegen sowie Akteuren vor Ort an einem Standort gemeinsam erfolgreich Zukunft gestaltet werden kann. Was die ZF-BEschäftigten betrifft, leisteten diese ihren Beitrag, indem sie auf Geld verzichteten. Der Rathauschef: „Ihnen gebührt dafür in besonderem Maße Anerkennung.“

Aber auch der Landesregierung dankt er. Conradt: „Es ist richtig und wichtig, dass die Ministerpräsidentin und der Wirtschaftsminister ZF zur Chefsache gemacht haben und sich für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen.“

So viele Beschäftigte zählt ZF im Saarland

Gleichzeitig hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Jahresmitte auf eine Beschäftigungssicherung in Saarbrücken geeinigt. Sie schließt bis Ende 2025 Kündigungen aus. Zurzeit zählt das Unternehmen im Saarland rund 9000 Mitarbeiter.