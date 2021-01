Zukunftstarifvertrag : St. Ingberter Autozulieferer Voit vereinbart mit Belegschaft Jobgarantie und Lohnverzicht

St. Ingbert Die Mitarbeiter von Voit in St. Ingbert verzichten auf Teile von Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das hat Gründe.

In der vergangenen Woche habe die große Mehrheit der Beschäftigten in einer Abstimmung den Vertrag, den das Management mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall ausgehandelt hatte, angenommen, sagte am Montag der geschäftsführende Gesellschafter Hendrik Otterbach. Hintergrund der Vereinbarung seien unter anderem finanzielle Lücken, die so geschlossen werden könnten.