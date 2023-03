Thyssen-Krupp Automotive Body Solutions in Lockweiler Sie formen die Karosserien von morgen

Einzel- und Strukturbauteile runden das Angebot der Gruppe ab. Dazu zählen unter anderem spezifische Produkte für Elektroautos. „Mit diesem Produktspektrum können wir aus einer Hand maßgeschneiderte und erprobte Lösungen für den gesamten Karosseriebau anbieten und schnell auf Änderungswünsche reagieren“, so Nüßle. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal im internationalen Wettbewerb. Wir verstehen es, den Karosseriebau zu industrialisieren. Zugleich produzieren wir selber Karosseriebauteile in Serie und wissen, was es heißt, jeden Tag Spitzenqualität an Kunden auszuliefern.“ Das Unternehmen sei zudem in der Lage, eine von den Ingenieuren entwickelte Fertigungsstraße „virtuell darzustellen und einen digitalen Zwilling zu schaffen“, so der Unternehmenschef. „Zusammen mit dem Kunden können wir in der virtuellen Realität durch die künftige Produktion gehen und diese absichern.“