Corona-Krise : Nun auch Kurzarbeit bei Eberspächer

Neunkirchen Nachdem Autozulieferer wie ZF und Bosch ihre Produktion wegen der Corona-Krise bereits komplett oder teilweise gestoppt haben, reduziert ab dem heutigen Montag, 23. März, auch Eberspächer an allen deutschen Standorten die Kapazitäten auf ein Minimum.

„Dies erfolgt durch den Abbau von Arbeitszeitkonten, Urlaub sowie in der Folge Kurzarbeit“, heißt es in einer Mitteilung des Familienunternehmens, das sich im Neunkircher Werk auf Abgasanlagen spezialisiert hat. Die Maßnahmen gelten sowohl für die Produktionen als auch für administrative Bereiche. Auch an allen Standorten in Europa und den USA würden entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter sowie als Reaktion auf den stark zurückgegangenen Auftragseingang vorgenommen.