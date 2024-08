Teilzeitausbildung Ausbildung ohne 40-Stunden-Woche im Saarland? Das geht! Was Sie dazu wissen müssen

Was in fast jeder Stellenanzeige als ein mögliches Zeitmodell zu lesen ist, findet man in Ausschreiben für Ausbildungen nur selten. Die Rede ist vom Arbeiten in Teilzeit – oder eben der Ausbildung in Teilzeit. Lediglich 36 Ausbildungsverträge mit reduziertem Stundenumfang wurden 2022 im Saarland abgeschlossen. „Das Modell ist bisher noch recht unbekannt. Dabei bietet es viele Möglichkeiten für Azubis und Unternehmen“, sagt Dunja Sauer. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken und berät zum Thema Teilzeitausbildung.