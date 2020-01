Saarbrücken/Berlin Im Saarland ist wie in ganz Deutschland der Ausbau der Windkraft drastisch zurückgegangen. Das Saar-Wirtschaftsministerium macht dem Bund Vorwürfe.

Auch bundesweit kämpft die Branche mit Gegenwind. Nach Angaben der Fachagentur brach der Bau neuer Windräder an Land im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren ein. Demnach wurden nur 276 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von 940 Megawatt in Betrieb genommen. Im Vergleich zum Vorjahr war dies bei der Leistung ein Rückgang von mehr als 60 Prozent, im Vergleich zum Durchschnitt des Zubaus der vergangenen fünf Jahre ein Minus von 77 Prozent.

„Wind und Sonne sind die Energien der Zukunft. Doch der Windkraftausbau ist in den letzten Jahren von der Bundesebene eingebremst worden“, gab die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Sonntag auf SZ-Anfrage der Politik in Berlin die Schuld an dem Rückgang. Besonders ein Dorn im Auge sind ihr die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), den Mindestabstand von Windrädern zur Wohnbebauung auf 1000 Meter festzulegen. „Illusorische Abstandsregelungen steigern keineswegs die Akzeptanz, sondern würgen die Energiewende ab“, sagte Rehlinger. Das Saarland werde die von Altmaier geplante Regelung nicht umsetzen.