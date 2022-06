Tarifforderung : IG Metall fordert acht Prozent in Metall- und Elektrobranche

Friedberg/Saarbrücken Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in Bezirk Mitte, wozu das Saarland gehört, acht Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Die IG Metall Mitte geht mit einer Forderung von acht Prozent mehr Lohn und Gehalt für zwölf Monate in die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie. Das haben nach Gewerkschaftsangaben am Donnerstag die Mitglieder der Tarifkommissionen für die Metall- und Elektroindustrie in Hessen, dem Saarland, Thüringen und Rheinland-Pfalz einstimmig beschlossen. Der Tarifvertrag solle zwölf Monate laufen.

Der Vorstand der IG Metall will am 11. Juli die Debatten der regionalen Tarifkommissionen zu den Tarif-Forderungen zusammenfassen und den Forderungskatalog endgültig beschließen. Die erste Tarifverhandlung mit der Mittelgruppe sowie dem Arbeitgeberverband in Thüringen soll im September stattfinden. Die Entgelttarifverträge laufen zum 30. September aus, die Friedenspflicht endet am 28. Oktober.