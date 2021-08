Über 10 000 offene Stellen : Deutlich mehr offene Stellen im Saarland – auch Kurzarbeit geht zurück

In Krankenhäusern, Sozialeinrichtungen, dem gesamten Gesundheits-, und Sozialwesen im Saarland sind derzeit viele Stellen frei. Foto: dpa/Felix Kästle

Saarbrücken Die saarländischen Unternehmen lassen Corona langsam hinter sich und stellen wieder deutlich mehr Personal ein. Auch die Kurzarbeit geht stark zurück.

Die Chancen von arbeitslosen Saarländern, wieder eine neue Stelle zu finden, sind so gut wie seit vielen Monaten nicht. So hat es im August einen auffällig hohen Anstieg der gemeldeten offenen Stellen von Saar-Unternehmen bei der Arbeitsagentur gegeben. Offensichtlich planen die meisten Betriebe aus nahezu allen Branchen inzwischen wieder offensiv für die Zeit nach Corona mit einem deutlich steigenden Bedarf an qualifiziertem Personal.

Demnach wurden nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland im August aus den Saar-Betrieben rund 10 100 offene Stellen gemeldet. Der direkte Vergleich mit dem August 2020 zeigt, welche Bedeutung diese stark positive Tendenz hat. Denn die jetzt gemeldeten freien Arbeitsplätze bedeuten eine Zunahme um 2800 Stellen oder 38,2 Prozent gegenüber dem Wert vor einem Jahr, als die gesamte Republik massiv von Corona heimgesucht wurde. Nicht nur das. Die jüngste Entwicklung im August ist sogar noch besser als in der Vor-Corona-Zeit im August 2019. Auch gegenüber der Entwicklung im Juli 2021 bedeuten die jüngsten Zahlen noch einmal eine Verbesserung um 600 Stellen. Die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, gelangt deshalb zu einer eindeutigen Schlussfolgerung: „Das lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.“

Am Größten sind gegenwärtig die Chancen, wieder ein geregelte Arbeit zu finden, im Bereich der Zeitarbeit (plus 1860 Stellen), im Gesundheits- und Sozialwesen (1390), im Handel (1310), im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Baugewerbe (940 freie Stellen). Die Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz liegen gegenwärtig wahrscheinlich sogar noch deulich höher als es die Statistik ausweist. Denn viele Unternehmen melden ihre freien Stellen nicht an ihr zuständiges Arbeitsamt, sondern vergeben diese direkt nach eigenen Ausschreibungen oder auf Grund von eingehenden Initiativbewerbungen.

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Saar-Wirtschaft inzwischen wieder über die Corona-Zeit hinausdenkt, ist eine deutliche Abnahme der Kurzarbeit. Die Zahl der Anträge aus den Unternehmen auf Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit ist stark gesunken. Nach den jüngsten verfügbaren Zahlen gingen im August nur noch 40 Anzeigen bei der Arbeitsagentur ein, von denen rund 200 Beschäftigte betroffen sind. Zum Vergleich: Im Juli erreichten noch 80 Anzeigen auf Kurzarbeit für rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitsagentur. Was nicht automatisch bedeutet, dass die Kurzarbeit dann auch wirklich im Betrieb realisiert wird. Denn zunächst geht es mit einem Antrag nur um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Und erst nach einer grundsätzlichen Prüfung der vom Unternehmen vorgelegten Fakten, die manchmal auch mehrere Wochen dauern kann, wird über den Antrag entschieden. Manche Unternehmen ziehen während der Prüfungsphase ihren Antrag auch wieder zurück, weil sich inzwischen ihre Auftragslage verbessert hat.

Die Kurzarbeit und das damit zusammenhängende Kurzarbeitergeld waren während der gesamten bisherigen Corona-Krise das wirkungsvollste Mittel, um ein Zeichen gegen eingebrochene Aufträge und drohende Entlassungen zu setzen. Die meisten Saar-Unternehmen haben Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld dazu genutzt, um ihre Belegschaften an Bord zu halten. Zumal mit Entlassungen auch das Fachwissen von zahlreichen Fachkräften verloren gegangen wäre. Die jüngsten verlässlichen Zahlen zur Entwicklung der Kurzarbeit stammen aus dem Mai 2021. Demnach haben damals 3600 Unternehmen für 26 000 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt.

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit an der Saar im August 2021 leicht angestiegen. Insgesamt 35 900 Frauen und Männer waren demnach auf Jobsuche, das entspricht einer Zunahme um 200 oder 0,5 Prozent gegenüber dem Juli, zugleich aber eine Verringerung um 5800 Personen oder 14 Prozent gegenüber dem August 2020. Auch diese klare Tendenz zeigt deutlich, das die Wirtschaft in vielen Bereichen inzwischen wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Zumal im Saarland auch die besonders sensiblen Bereiche der Automobilindustrie inklusive ihrer Zuliefer-Betriebe sowie die gesamte Stahlindustrie besonders stark von Corona getroffen wurden. In der Autoindustrie wurde die Lage zudem noch von fehlenden Lieferungen von Bauteilen erschwert wie etwa fehlenden Mikrochips zum Einbau in Elektronik-Bauteile.