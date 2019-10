Stellenmarkt : Experten rechnen mit kaum veränderter Arbeitslosigkeit an der Saar

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit im Saarland dürfte sich nach Einschätzung von Experten im Oktober wenig verändert haben.

Insbesondere die Stahlindustrie an der Saar hat zu kämpfen. Saarstahl und Dillinger Hütte kündigten einen massiven Stellenabbau an. So sollen an den Standorten 1500 Jobs wegfallen, weitere 1000 ausgelagert werden. Automobilzulieferer haben ebenfalls zu kämpfen.