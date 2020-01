Neue Zahlen vorgestellt : Mehr Arbeitslose im Saarland zum Jahresende

Saarbrücken Die Krise der saarländischen Industrie macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitslosenquote stieg im Dezember auf 6,2 Prozent

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist zum Jahresende deutlich gestiegen. Rund 33 000 Menschen waren im Dezember 2019 arbeitslos gemeldet, das waren 9,1 Prozent oder 2800 mehr als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum November betrug das Plus 700 Menschen oder 2,1 Prozent, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mitteilte.