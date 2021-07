Kampagne für den Strukturwandel : Für ein „Gutes Morgen“ in der Saar-Industrie

Rund 200 Menschen kamen am Donnerstag vor der Congresshalle in Saarbrücken zusammen, um den Start der Kampagne zu begleiten. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Arbeitskammer und IG Metall starten neue Kampagne für die Gestaltung des Strukturwandels.

(mzt) Jürgen Woll geht es darum, dass „meine Enkel eine Chance haben, in der Industrie Fuß zu fassen“. Deshalb steht der 60-Jährige am Donnerstag mit rund 200 Mitstreitern vor der Saarbrücker Congresshalle beim Start der Kampagne „Das gute Morgen“. Die Kampagne der Arbeitskammer und der IG Metall Transformationswerkstatt richtet sich an Politik, Unternehmen, Betriebsräte und die ganze Bevölkerung, um den Wandel der Industrie ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig zu gestalten. Jürgen Woll weiß, wie groß die Aufgabe ist. Er ist Betriebsrat bei Eberspächer in Neunkirchen. Dort werden Abgasanlagen für Autos gebaut. Angesichts des Wandels der Autoindustrie weg vom Verbrenner steht das Unternehmen wie viele andere in der Branche vor enormen Herausforderungen.