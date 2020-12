SZ-Telefonaktion : Wenn der Arbeitgeber pleitegeht

Saarbrücken Was heißt die Insolvenz der Firma für die Mitarbeiter? Der Arbeitsrechtler der Saar-Arbeitskammer informiert.

Rutscht ein Unternehmen in die Insolvenz, weckt das bei den betroffenen Beschäftigten Ängste. Bekomme ich weiterhin Lohn? Kann ich fristlos kündigen? Muss ich bei ausbleibender Lohnzahlung durch den Arbeitgeber dennoch weiterarbeiten? Fragen zum Arbeitsrecht hat der Jurist der Arbeitskammer des Saarlandes, Timm Lau, den SZ-Lesern beantwortet.

Meine Firma hat Insolvenz angemeldet, kann ich in diesem Fall ohne Einhaltung einer Frist kündigen und einen neuen Job annehmen?

LAU Über das Insolvenzgeld, das man nach der Insolvenzeröffnung bei der Insolvenzgeldstelle der Arbeitsagentur beantragen kann, sind die Gehaltsansprüche für die letzten drei Monate vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgesichert. Und zwar zu 100 Prozent. Nach der Eröffnung entscheidet der Insolvenzverwalter, ob er die Beschäftigten aus der Masse bezahlen kann oder nicht. Sieht er keine Möglichkeit, die Gehälter zu zahlen, muss er die Betroffenen freistellen, damit sie Arbeitslosengeld beantragen können. Das ist in diesem Fall schon möglich, bevor der Arbeitsvertrag beendet ist.

LAU Der Rechtsanspruch auf Zeugniserteilung richtet sich nach der Insolvenzeröffnung regelmäßig gegen den Insolvenzverwalter. Denn dieser übernimmt praktisch die Arbeitgeberfunktion. Da ein Insolvenzverwalter aber über die Leistungen der Beschäftigten in der Vergangenheit keine Kenntnisse besitzt, muss er die Vorgesetzten und die Geschäftsführung hierzu befragen. Er hat diesbezüglich einen Auskunftsanspruch, den er notfalls durchsetzen muss.

LAU Leider ja. Grundsätzlich tritt ein Erwerber eines insolventen Betriebes tatsächlich in die bestehenden Arbeitsverhältnisse ein. Allerdings gilt in der Insolvenz die Besonderheit, dass dieser Übernehmer nicht für sogenannte Altverbindlichkeiten haften muss. Also auch nicht für Ansprüche auf Bezahlung/Ausgleich von Überstunden aus der Zeit vor der Insolvenzeröffnung. Insofern ist es immer gefährlich, umfangreiche Stundenguthaben ohne Insolvenzsicherung aufzubauen.