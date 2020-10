500 Beschäftigte zur Kundgebung in Saarbrücken erwartet : Warnstreik bei den Arbeitsagenturen im Saarland

Saarbrücken Am morgigen Dienstag streiken die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter im Saarland.

Die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter im Saarland wollen am Dienstag mit einem Warnstreik ihren Forderungen nach einer Lohnerhöhung Ausdruck verleihen. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi am Montag an. Grund für den ganztägigen Warnstreik sind die aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

Man wolle mehr „echte Wertschätzung“ und nicht nur „warme Worte oder Applaus“, teilte Verdi mit. Mit der aktuellen Haltung „zwinge“ die Arbeitgeberseite die Beschäftigten in den Streik und das unter Corona-Bedingungen, kritisierte Gewerkschaftssekretärin Yvonne Nilles-Paulus. Zusammen mit dem Deutschem Beamtenbund habe man bereits im Sommer eine Einmalzahlung für die Beschäftigten gefordert, um die Verhandlungen zu verschieben. Dies sei allerdings abgelehnt worden. Ein Großteil der betroffenen Belegschaft werde an dem Streik teilnehmen, sagte Nilles-Paulus. Mit personellen Engpässen sei zu rechnen. Telefonische Erreichbarkeit sollte aber an allen Stellen sichergestellt sein. Zur Streikkundgebung vor der Congresshalle werden nach Angaben von Verdi rund 500 Beschäftigte aus der Arbeitsagentur, den Jobcentern, der Familienkasse und der Regionaldirektion in Saarbrücken erwartet. Zudem würden einige Beschäftigte von zu Hause aus streiken.