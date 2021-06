Antalya und Heraklion erste Reiseziele : Neue Fluglinie startet ab Freitag am Flughafen Saarbrücken

Saarbrücken Urlauber können sich auf neue Verbindungen am Flughafen Saarbrücken freuen: Ab diesem Freitag startet Corendon Airlines von Ensheim nach Antalya und Heraklion. Welche Reiseziele die türkische Fluggesellschaft außerdem auf dem Plan hat.

Auf die Corendon Airlines hatte man sich am Flughafen Saarbrücken (SCN) schon vor zwei Jahren gefreut. Denn die Flieger der in Antalya ansässigen Fluggesellschaft sollten ab Mai 2020 ganzjährig nach Hurghada in Ägypten abheben. Hurgardha gilt als Tourismus-Hochburg am Roten Meer. Die Corona-Pandemie verhinderte das neue Flugziel. Auch jetzt wird Corendon den Strandort zunächst nicht anfliegen. Doch das soll sich ändern, „sobald dies möglich ist“, erklärte ein Sprecher des SCN.