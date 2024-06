Ansiedlungserfolg in Saarlouis Weltweit tätiger Pharma-Hersteller siedelt sich auf dem Ford-Gelände in Saarlouis an

Die Ansiedlung auf einem Teil des Ford-Geländes in Saarlouis könnte sich als ein Glücksfall erweisen. Denn das Saarland hat durch die Ansiedlung von Vetter Pharma die Chance, sich in einer in der Region bisher kaum vertretenen Branche zu einer im In- und Ausland gefragten Adresse im Bereich der Pharma- sowie Gesundheitsindustrie zu entwickeln. Wie ernst das Engagement ist, sieht man auch daran, dass bereits mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Universität des Saarlandes Gespräche über Qualifizierungs-Maßnahmen, Umqualifizierungen sowie die Einführung neuer Studiengänge verhandelt wird, die auf die Bedürfnisse von Vetter Pharma sowie künftig eventuell weiteren Unternehmen aus dieser Branche abgestimmt sind. Ähnlich wie die laufenden Überlegungen zur Ansiedlung der Halbleiterfabrik von Wolfspeed in Ensdorf – ein Unternehmen, das ebenfalls bereits Bedarf an neuen Studiengängen im Saarland angemeldet hat. Jetzt schon sei klar, dass Vetter Pharma einen großen Bedarf an Mitarbeitern in der Produktion, an Ingenieuren und Technikern haben werde, heißt es vonseiten der Landesregierung. Allein 2023 hat Vetter Pharma rund eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Wirtschaftsminister Barke zeigt Respekt vor der Größenordnung des kontinuierlichen Wachstums des Unternehmens. Solche Zahlen sehe man selten in der Industrie.