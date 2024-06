Ansiedlungserfolg an der Saar Große Ansiedlung auf dem Ford-Gelände in Saarlouis – das müssen Sie über Vetter Pharma wissen

Zu Beginn der 2000er erweitert Vetter Pharma seine serviceorientierte Angebotspalette und investiert abermals in den Ausbau der Produktionsstätten. 2010 ordnet das Unternehmen seine Präsenz in den USA neu, um kürzere Wege für schnelleren Austausch zu ermöglichen. 2012 folgt die Erweiterung nahe der Zentrale in Ravensburg. Zwei Jahre später eröffnet der Konzern ein Büro im Stadtstaat Singapur. Ziel sei es, im rasch wachsenden asiatischen Markt Fuß zu fassen. Unabhängig davon soll Vetter-Pharma da schon Kunden haben und will sie von der dortigen Präsenz aus jetzt besser betreuen. 2015 forciert Vetter sein Engagement in der fernöstlichen Region mit einem zusätzlichen Büro in Tokio, Japan.