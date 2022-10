Betriebsversammlung in Saarlouis : Anke Rehlinger: „Wir entlassen Ford nicht aus der Verantwortung“

Die Belegschaft des Ford-Werks in Saarlouis ist am Mittwoch zu einer Betriebsversammlung zusammen gekommen. Dabei hat sich auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger geäußert.

Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat der Ford-Belegschaft in Saarlouis weiter Unterstützung zugesagt. “Das Ziel ist klar: so viele Arbeitsplätze am Standort nach 2025 wie möglich. Dafür entlassen wir Ford nicht aus der Verantwortung“, sagte Rehlinger in einem Statement am Mittwoch.