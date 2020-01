Auf dem Neujahrsempfang der Autoregion : Rehlinger hält reinen Fokus auf E-Mobilität für falsch

Saarbrücken Beim Neujahrsempfang des Vereins Autoregion forderte die Ministerin technologieoffene Diskussionen.

Mit Blick auf die Automobilindustrie forderte die Ministerin „technologische Offenheit in der Frage, womit die Autos der Zukunft angetrieben werden“. Die jetzt stattfindende Fokussierung auf die Elektromobilität hält sie für falsch. Es sei auch nicht richtig, die Umweltbilanz eines Autos „daran zu messen, was an Schadstoffen aus dem Auspuff kommt“. Bisher habe ihr noch niemand sagen können, wie die umweltgerechte Entsorgung der Autobatterien am Ende bewerkstelligt werden soll. Das Saarland dränge bei den künftigen Anforderungen an die Autoindustrie auf verlässliche Vorgaben. Dafür werde sie in Brüssel und Berlin „heftig auf die Trommel hauen“, „Denn die Auswirkungen der Veränderungen werden uns früher und heftiger treffen als andere Regionen“, so Rehlinger.