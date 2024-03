Immer mehr Betriebe mit Problemen Für das Saarland sieht es düster aus – die Ampel-Regierung fährt die Wirtschaft an die Wand

So kann es nicht weitergehen in Deutschland. Immer mehr Unternehmen setzen auf die Erweiterung ihrer Standorte im Ausland oder schließen gleich ganz ihre deutschen Werke. Darunter sind viele renommierte Industrie-Unternehmen. Die Industrie hat auch das Saarland groß gemacht. Sie ist die stärkste Stütze der Wirtschaft, gefolgt vom Mittelstand. Sie steht für zehntausende von Arbeitsplätzen. Zudem exportieren zahlreiche Saar-Betriebe ihre Produkte ins Ausland, was die Abhängigkeit von Standortkosten noch erhöht. Besonders gefährlich ist, dass die Unternehmenszentralen der meisten Industriebetriebe an der Saar anderswo sitzen.