„Arbeitsverhältnisse in Wild-West-Manier“ : „Das ist ein Knochenjob“: So wollen Gewerkschafter jetzt Amazon-Fahrer vor Ausbeutung schützen

Am Amazon-Verteilerzentrum in Völklingen informieren Heinrich Weber und Egbert Ulrich (Beratungsstelle „Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“ der Arbeitskammer des Saarlandes) sowie Mike Kirsch (Mitte, Verdi) die Fahrer von Subunternehmen über Beratungsstellen für Arbeitnehmerschutz. Foto: Iris Maria Maurer

Völklingen „Arbeitsverhältnisse in Wild-West-Manier“: Bei dem bundesweiten Aktionstag für faire Arbeit will die Saar-Arbeitskammer die Fahrer der Subunternehmer am Völklinger Amazon-Verteilzentrum informieren.

„Das ist ein Knochenjob“. Mike Kirsch, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, hat einen Stapel Flyer in der Hand und stellt sich neben das Tor des Amazon-Verteilzentrums in Völklingen. „Die Fahrer, zu denen ich Kontakt hatte, stehen unter brutalem Druck, bekommen Überstunden nicht bezahlt und haben kaum Zeit für Pausen“, sagt er. Auf die Straße zu dem Onlinehändler im Stadtteil Wehrden biegen immer mehr Transporter ein, um auf den Hof zu fahren und die Päckchen für diesen Tag zu laden. Am Steuer meist junge Männer mit Migrationshintergrund, die für Subunternehmer arbeiten und wenig Zeit haben. Aber die allermeisten lassen sich bei der morgendlichen Aktion am Freitag vor dem Tor schnell einen Flyer durchs Autofenster reichen. Unter den Augen der Amazon-Security hinter dem Tor.

Bei dem bundesweiten Aktionstag für faire Arbeit wollen die Arbeitskammer des Saarlandes und Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland die Fahrer der Subunternehmer am Völklinger Amazon-Verteilzentrum informieren. Organisiert ist die hiesige Aktion von der „Beratungsstelle für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“ sowie der arbeitsrechtlichen Beratungsstelle für Geflüchtete und Drittstaatler im IQ-Netzwerk Faire Integration der Arbeitskammer des Saarlandes. „Wir wollen die Leute über ihre Rechte informieren und sie in die Lage versetzen, ihre Rechte einzufordern“, sagt Egbert Ulrich, Leiter der Beratungsstelle „Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“ der Arbeitskammer.

Lesen Sie auch Deutlich mehr Beschäftigte : Amazon will Zahl der Leiharbeiter in Völklingen deutlich senken

Das Team wisse von Fahrern von Leiharbeitsfirmen, dass Lade- und Wartezeiten nicht bezahlt würden und die Fahrer Ärger bekämen, wenn Schäden an den Autos entstünden. „Es ist einer der wenigen Jobs, die Osteuropäer und Geflüchtete leicht übernehmen können, aber Menschen mit geringen Deutschkenntnissen haben ein höheres Risiko, ausgebeutet zu werden“, berichtet Ulrich. Längst ist der Werksleiter erschienen und hat sich an die Straßenecke gestellt. „Wenn er grimmig schaut, ist das ein klares Signal an die Fahrer, die Aktion verbreitet sich wie ein Lauffeuer“, sagt Ulrich. Der Leiter selbst gibt keine Stellungnahme ab, sondern verweist auf einen Pressesprecher in München.

Als „Arbeitsverhältnisse in Wild-West-Manier“ beschreibt es Heinrich Weber, ebenfalls von der Beratungsstelle „Wanderarbeit und mobile Beschäftigte“. Weber sieht auch in unbezahlten Überstunden ein Problem: „In ihren Arbeitsverträgen sind 10,25 Euro pro Stunde vereinbart, es wird ihnen aber nur ein Entgelt von rund 80 Euro pro Tour gezahlt, egal ob die Tour fünf oder 13 Stunden dauert.“ Die Verträge seien nur kurz befristet, zwischen vier und sechs Monaten. „Krankheit ist auch unerwünscht“, berichtet Weber, dann würde Fahrern „unter Vorwänden“ gekündigt. In Völklingen betroffen seien rund 200 Beschäftigte, meist junge Männer aus arabischen Ländern, die auf die Jobs angewiesen sind. „Wer diesen Job verliert, hat meist wenig Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, bei Subunternehmen braucht er sich gar nicht wieder bewerben“, berichtet Weber.

Der Sprecher von Amazon teilt auf Anfrage aus München mit, dass diese Aussagen „nicht der Wirklichkeit der Tausenden an Menschen, die bei Lieferpartnern in ganz Deutschland beschäftigt sind“ entsprächen. Vielmehr würden solche Anlässe Kritikern Gelegenheit geben, um „Aufmerksamkeit für ihre eigenen Themen zu suchen“. So habe man den Einstiegslohn von 12 Euro eingeführt und vergüte Lieferpartner entsprechend, damit diese ihre Mitarbeiter gut bezahlen könnten. Man verlange von den Lieferpartnern, dass sie den Fahrern „eine erstklassige Arbeitserfahrung“ böten. „Wir führen regelmäßig Audits und Untersuchungen durch und ergreifen Maßnahmen, wenn wir feststellen, dass dies nicht der Fall ist“, teilt der Sprecher noch mit. Außerdem seien alle Lieferpartner vertraglich verpflichtet, alle geltenden Gesetze einzuhalten. Zudem habe Amazon in Deutschland eine Fahrer-Hotline in verschiedenen Sprachen auch für anonyme Hinweise eingerichtet.