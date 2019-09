Tag der Begegnung : Stahlindustrie-Vertreter treffen Klimaschützer

Wemmetsweiler Am „Tag der Begegnung“ treffen am Sonntag, 15. September, auf dem Freizeitgelände „Rockenhübel“ in Wemmetsweiler Klimaschützer auf Vertreter der Stahlindustrie.

Über das Thema „Den Klimawandel sozial gestalten. Umwelt und Wirtschaft Hand in Hand“ sprechen ab 11.15 Uhr Max Maissauer von Fridays for Future und Stephan Ahr, Betriebsratsvorsitzender der Saarstahl AG.