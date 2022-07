Preisverleihung : Forschungspreis „Alternativen zu Tierversuchen“ geht an Wissenschaftler aus Saarbrücken und Homburg

Dr. Jennifer Herrmann vom Saarbrücker Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung (HIPS) und Dr. Albert Omlor von der Klinik für Innere Medizin des Homburger Universitätsklinikums sind mit dem Forschungspreis „Alternativen zu Tierversuchen“ ausgezeichnet worden.

Der Forschungspreis „Alternativen zu Tierversuchen“ ist an diesem Mittwoch (20. Juli) im saarländischen Umweltministerium in Saarbrücken vergeben worden. Dr. Jennifer Herrmann vom Saarbrücker Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung (HIPS) und Dr. Albert Omlor von der Klinik für Innere Medizin des Homburger Universitätsklinikums bekamen die Auszeichnung.

Mit Experimenten an Zebrafischlarven vermeidet Dr. Herrmann am HIPS Tierversuche. An der Uniklinik hat Dr. Omlor tiermodellfreie Ansätze zur Erforschung extrakorporaler Lungenersatzverfahren entwickelt. ECMO-Geräte können bei Intensivpatienten die Lungenfunktion überbrücken, sie wurden in der Hochphase der Corona-Pandemie besonders oft gebraucht. Anstatt mit Tierversuchen die Geräte zu testen, kommt Dr. Omlor mit abgelaufenen Blutkonserven oder Tierblut von Schlachthöfen aus.