Asiatische Hornisse hat es auf Weintrauben abgesehen Alkoholgehalt und Preise – so wird der Saar-Weinjahrgang 2023

Ob der am meisten getrunkene Grauburgunder oder die anbaumäßig dahinter rangierenden Rebsorten Weißburgunder, Auxerrois, Riesling, Chardonnay und roter Spätburgunder: Die in den vergangenen drei Jahrzehnten stetig verbesserten Qualitätsweine saarländischer Winzer von der Obermosel haben sich bei Kennern längst einen hervorragenden Ruf bis ins benachbarte Ausland sowie in die Bundeshauptstadt Berlin erworben.