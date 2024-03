Wie ist die Prognose 2024? „Mitunter alarmierend“ – Firmeninsolvenzen im Saarland steigen um fast 30 Prozent

In allen 16 Bundesländern sind die Insolvenzzahlen laut der Analyse im Vergleich zum Vorjahr angestiegen – am stärksten in Bremen mit einem Plus von 53,9 Prozent. Auch in Schleswig-Holstein (34,2 Prozent), Berlin (plus 31,2) und Mecklenburg-Vorpommern (plus 28,1 Prozent) gab es deutlich mehr Firmeninsolvenzen.