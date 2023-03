Demo in Dillingen : „Das ist einfach viel zu spät“ – IG Metall macht Druck auf Habeck und fordert schnell bezahlbaren Strom für die Industrie

Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Interview Dillingen Deutschlands Strompreise gehören weltweit zu den teuersten. Die energieintensive saarländische Stahlindustrie trifft das hart. Am Dienstag demonstriert deshalb die IG Metall in Dillingen für einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis. Was sie konkret fordert: