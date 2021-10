Aktionstag „Zukunft der Industrie“ : Fackelzug in Völklingen: IG Metall fordert klares Bekenntnis der Regierung zur Saar-Industrie

Foto: beckerbredel 18 Bilder Fackelzug als Zeichen für den Erhalt der Industrie im Saarland

Völklingen Rund 3000 Teilnehmer aus zahlreichen Betrieben haben am Freitagabend mit einem Fackelzug in Völklingen auf Initiative der IG Metall ein beeindruckendes Zeichen für den Erhalt der Industrie in Deutschland und im Saarland gesetzt.