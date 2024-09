Aktionstag bei ZF im Saarland ZF-Beschäftigte wollen angekündigten Stellenabbau nicht kampflos hinnehmen

Tausende Beschäftigte des Automobilzulieferers ZF haben am Dienstag bundesweit gegen den geplanten Stellenabbau protestiert. Im Saarland hat die IG Metall Saarbrücken unter dem Motto „Zukunft oder Widerstand!“ zu dem Aktionstag aufgerufen. Die rund 10 000 Beschäftigten des ZF-Werks in Saarbrücken waren am Mittag zu einer Info-Veranstaltung durch den Betriebsrat und die IG Metall geladen. Per Videostream nahmen daran auch die Beschäftigten des ZF-Standorts in Neunkirchen-Wellesweiler teil. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) wurden zu der Veranstaltung in Saarbrücken erwartet.