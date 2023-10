Aktion Arbeit im Bistum Trier Zwischen sozialer Ader und Profit: Diskussion über den Arbeitsmarkt von morgen

Den Mensch in den Mittelpunkt stellen, wenn es um die Frage nach dem Arbeitsmarkt der Zukunft geht. Fachkräftemangel, das Potential von Sozialbetrieben und was ein Wandel hin zum Arbeitnehmermarkt für Unternehmen bedeutet, waren Themen der Fachtagung „Zukunftsfähiger Arbeitsmarkt – Perspektiven und Potentiale“, zu der das Bistum Trier am Montag in das VHS-Zentrum am Saarbrücker Schloss geladen hatte. Anlass war das 40. Jubiläum der Aktion Arbeit des Bistums Trier.