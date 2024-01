Gemeinsame Initiative Streit um Agrardiesel-Subventionen – so will das Saarland Bauern schützen

Wie das Landwirtschaftsministerium in Schwerin in einer Pressemitteilung informiert, geht es darin konkret um den allmählichen Abbau der staatlichen Zuschüsse beim Agrardiesel. Dies hatte insbesondere zu der bundesweiten Demonstrationswelle geführt. Dieser Kernpunkt der von der Ampel-Regierung in Berlin vorgesehenen Reform steht nun mit der Länderinitiative erneut zur Debatte.