Nach „Lyonerhochzeit“ Klagewelle droht – Ärger nach Schröder-Übernahme durch Schwamm

Die Schröder-Geschäftsführung betont abermals, dass es keine Vereinbarung zwischen der NGG und der Firma Schwamm gebe. Denn diese sei „weder Vertragspartner der Betriebsvereinbarung, noch hat sie Zahlungen zugesagt oder ist mit solchen in Rückstand“. So richteten sich Ansprüche ausnahmslos an die ehemalige Schröder-Gesellschaft. Diese Abrechnung sei teilweise schon erfolgt. In der Tat habe es dabei aus organisatorischen Gründen Verzögerungen gegeben. An der Aufarbeitung werde „mit Hochdruck“ gearbeitet. Die entsprechenden Kollegen sollten die Abrechnung abwarten.