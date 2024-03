„Wie geht es weiter?“ „Schlammschlacht“: Krach im Vorstand des ADAC Saarland überschattet Mitgliederversammlung

Die als "Gelbe Engel" beliebten Pannenhelfer für Autos und Fahrräder haben dem ADAC Saarland einmal mehr einen neuen Mitgliederrekord beschert - aber hinter den Kulissen des mit aktuell 313 000 Mitgliedern größten Vereins hierzulande überhaupt rumort es gewaltig. So überschattete ein offen zutage getretener Krach im ehrenamtlich tätigen Vorstand am Mittwochabend auch die Mitgliederversammlung des ADAC Saar in der Neunkircher Gebläsehalle. Neben den mehr als 200 Delegierten der Ortsclubs mit zusammen 875 Stimmen nahmen daran nach erforderlicher Voranmeldung lediglich 13 ADAC-Einzelmitglieder teil.