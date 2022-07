Messe „Abi - Was dann?“ in Saarbrücken : Filialleiter bis Pilot – was junge Menschen im Saarland werden wollen (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Die Messe der Saar-Rotarier in der Saarlandhalle „Abi – Was dann?“ zieht wieder tausende junger Menschen an. Wir haben mit einigen von ihnen gesprochen.